Sinner trionfa a Madrid: “Cinque 1000 in fila? Tanta dedizione e disciplina”

“Ho cominciato molto benel a partita e ho servito molto bene. Lu non credo abbia giocato il suo migliore tennis e ho cercato di andare subito in fuga. Sono soddisfatto del mio livello, un altro 1000 vuol dire tanto per me ed è stato un torneo incredibile”. Così Jannik Sinner, nell’intervista in campo, dopo il successo su Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid 2026. “Cinque 1000 in fila? Dietro c’è molto lavoro, molta dedizione e molto impegno ogni giorno. Sono molto contento di continuare a credere in me stesso, in ogni giorno e in ogni allenamento con la giusta disciplina. Ho un grande team alle spalle, si parla di me ma si deve parlare anche di chi ho dietro”, aggiunge l’azzurro.