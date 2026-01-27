Australian Open 2026: allenamenti indoor per Sinner e Musetti alla vigilia dei quarti

All’indomani della vittoria che ha regalato loro l’accesso ai quarti di finale dell’Australian Open 2026, sia Jannik Sinner sia Lorenzo Musetti sono tornati in campo per allenarsi e preparare il prossimo impegno. L’altoatesino sfiderà in sessione serale Ben Shelton, mentre il carrarino affronterà nel primo pomeriggio australiano Novak Djokovic.

La notizia – che poi di fatto non lo è viste le alte temperature a Melbourne – è che entrambi si sono allenati al chiuso. Non poteva essere altrimenti dato che martedì è stata una giornata caldissima al punto che sui campi secondari non si sono disputati match e le sfide sulla Rod Laver Arena e sulla Margaret Court Arena si sono giocate con il tetto chiuso.