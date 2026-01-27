Australian OpenNews

Australian Open 2026: allenamenti indoor per Sinner e Musetti alla vigilia dei quarti

Lorenzo Musetti e Jannik Sinner - Photo by Javier Garcia/Shutterstock
Lorenzo Musetti e Jannik Sinner - Photo by Javier Garcia/Shutterstock

All’indomani della vittoria che ha regalato loro l’accesso ai quarti di finale dell’Australian Open 2026, sia Jannik Sinner sia Lorenzo Musetti sono tornati in campo per allenarsi e preparare il prossimo impegno. L’altoatesino sfiderà in sessione serale Ben Shelton, mentre il carrarino affronterà nel primo pomeriggio australiano Novak Djokovic.

La notizia – che poi di fatto non lo è viste le alte temperature a Melbourne – è che entrambi si sono allenati al chiuso. Non poteva essere altrimenti dato che martedì è stata una giornata caldissima al punto che sui campi secondari non si sono disputati match e le sfide sulla Rod Laver Arena e sulla Margaret Court Arena si sono giocate con il tetto chiuso.

