Wta Finals 2025: Errani/Paolini fuori ai gironi, ko con Kudermetova/Mertens

Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate dalle Wta Finals 2025 di Riyadh. Le prime teste di serie del tabellone vanno ko con Veronika Kudermetova ed Elise Mertens nel terzo, e ultimo, match del Gruppo A. 6-3 6-3, in un’ora e 21 minuti, il punteggio in favore per il duo russo/belga, che accede alle semifinali insieme a Hsieh/Ostapenko, già certe della qualificazione dopo le prime due partite. Incappata in una giornata particolarmente negativa Paolini, apparsa visibilmente affaticata dal doppio impegno singolare (fuori ai gironi) e doppio anche a Riyadh.

Si completa il quadro del Gruppo A: Hsieh/Ostapenko e Kudermetova/Mertens in semifinale, mentre per il Gruppo B i verdetti saranno ufficiali il 6 novembre con Siniakova/Townsend già qualificate e Dabrowski/Routliffe e Babos/Stefani che si affronteranno per un posto in semifinale.

LA PARTITA

Avvio a marce alte di Kudermetova/Mertens, entrate in campo centrate e perfettamente coordinate. Primo set a senso unico con Errani/Paolini che si trovano sotto di due break sul punteggio di 5-2. Nonostante un piccolo tentennamento in chiusura di parziale, Kudermetova/Mertens chiudono il primo parziale 6-3 in 39 minuti. Nel secondo set non tarda ad arrivare al reazione delle azzurre, che guadagnano un break di vantaggio, ma restituiscono immediatamente il servizio con un paio di errori pesanti di Paolini (smash out e doppio fallo su palla break). Nel terzo gioco Errani/Paolini non sfruttano due palle break e ne salvano altrettante nel game successivo per un rocambolesco 2-2 iniziale. Kudermetova/Mertens spingono da fondo campo su Paolini e vanno in fuga sul 4-2, poi 5-2 dopo il turno di servizio conservato dalla belga al deciding point. Sul più bello le teste di serie numero 4 non tremano e strappano la qualificazione per le semifinali.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO A

*una partita in meno