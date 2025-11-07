Rafa Nadal riceve le chiavi della città di Miami

“Grazie Miami per avermi dato le chiavi della città. È un riconoscimento davvero speciale ricevuto da una comunità alla quale mi sento profondamente legato”. Con un post pubblicato sui propri profili social, la leggenda del tennis, Rafael Nadal, si dice onorato per quanto accaduto nel corso dell’American Business Forum tenutosi presso il Kaseya Center di Miami. Un evento che ha riunito molti personaggi influenti del mondo dello sport, della cultura, dell’intrattenimento e degli affari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Nel corso della cerimonia, il ventidue volte campione Slam ha toccato vari temi, ad esempio quanto sia stata importante per lui la famiglia intesa come un luogo in cui poter sempre fare ritorno. Ha inoltre discusso di quelle che possono essere le similitudini tra il mondo dello sport e quello degli affari.

ANCHE MESSI TRA I PREMIATI

Francis Suarez, sindaco di Miami, ha consegnato le chiavi della città a Nadal, in quanto icona mondiale del tennis, non solo. Omaggiato anche il fuoriclasse del calcio Lionel Messi, che dal 2023 si è trasferito in Florida per giocare con la maglia dell’Inter Miami.