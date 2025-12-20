Budkov Kjaer: “Soddisfatto di molte cose, spero di non essere ancora al mio meglio”

Nicolai Budkov Kjaer è uno dei giovani più interessanti del panorama tennistico mondiale. Attualmente numero 136 al mondo, il norvegese classe 2006 nel 2025 ha conquistato ben 4 titoli a livello Challenger, ritoccando più volte il suo best ranking fino alla posizione numero 132. Nei giorni scorsi ha parlato ai canali ufficiali ATP del suo percorso tra aneddoti e speranze future.

Rivincite alle Next Gen Finals

Nel torneo riservato ai migliori under 20 dell’anno, Budkov Kjaer ha sconfitto ai gironi gli spagnoli Landaluce e Jodar. Proprio la vittoria contro Rafael Jodar rievoca un aneddoto della sua giovane carriera: nel 2024 si sono incontrati in finale allo US Open Junior, con la vittoria dell’iberico. “È stata una sconfitta amara. Mi ricordo ancora il viaggio di ritorno in aereo, ho fatto fatica a dormire. È stata dura”. Al tempo stesso le Finals sono state l’occasione per una piccola rivincita con un netto 3-1 sullo spagnolo: “Ottenere la rivincita è sempre divertente, soprattutto quando lo fai contro un amico con cui scherzare e prendersi in giro”. Poi in modo molto pragmatico dice: “Rivincita o no, vincere è sempre bello!”.

Condizione atletica e motivazione

L’ultimo torneo del 2025 porta Budkov Kjaer a riflettere sul suo percorso di crescita: “Sono soddisfatto di molte cose. La mia condizione fisica è davvero buona, mi sto muovendo estremamente bene e non credo di aver bisogno di affrettare gli scambi”. Dalle parole del giovanissimo talento nordico emerge anche tutta la sua fame quando afferma: “Giocare è una cosa che mi motiva moltissimo. Adoro disputare tante partite ogni anno proprio per le emozioni e le pressioni che ciò comporta. Non puoi mai allenarti bene come durante una partita”. Poi conclude: “Sono ancora molto giovane. Spero di non essere ancora al mio meglio e di giocare sempre meglio in ogni torneo a cui partecipo”.