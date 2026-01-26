Passi da gigante per Rune: il danese è già in campo in piedi

Holger Rune prosegue imperterrito il suo recupero dopo la rottura del tendine d’Achille rimediata nella semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma lo scorso ottobre. Un intervento chirurgico e un periodo di stop lungo, se non lunghissimo, per uno degli infortuni più onerosi che un atleta possa subire. Ma Holger sembra essere di una pasta diversa e, in appena tre mesi, sembra aver già compiuto passi da gigante.

Già erano stati condivisi dal danese video di colpi in campo seduto su un box e allenamenti specializzati e mirati a riacquisire l’equilibrio e il controllo del proprio corpo, con diversi lavori svolti su un piede solo. Nell’ultimo aggiornamento condiviso dall’ex numero 4 del mondo (oggi scivolato alla sedicesima posizione del ranking), il progresso è sbalorditivo. Perché Holger scambia con la sua solita e discreta potenza stando sui due piedi di appoggio, senza aiuti o supporti.

“Sono passate tredici settimane dalla rottura del tendine d’Achille e dall’intervento chirurgico e la riabilitazione sta andando davvero molto bene – afferma il nativo di Gentofte in un post condiviso sulle sue pagine social –. Il duro lavoro sembra essere ripagato passo dopo passo”. La condizione, ovviamente, appare ancora appannata e lontana dai suoi giorni migliori. Ma, considerando che appena novanta giorni fa il classe 2003 si trovava sotto i ferri, i miglioramenti sono senza precedenti.