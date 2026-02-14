WTA 1000 Doha 2026: titolo a Muchova, battuta Mboko in finale

Karolina Muchova conquista il WTA 1000 di Doha 2026 e ottiene il secondo titolo in carriera. Sconfitta in finale la canadese Victoria Mboko – che si consolerà con il debutto tra le prime 10 del ranking – con il punteggio di 6-4 7-5 in poco più di un’ora e mezza. Un solo set perso in tutta la settimana dalla tennista ceca, la quale non ha dovuto sconfiggere top 10 sul suo cammino ma ha meritato il trionfo. Per lei si tratta del primo WTA 1000 ma soprattutto torna a sollevare un trofeo a distanza di sei anni e mezzo. A partire da lunedì salirà al numero 11 della classifica.

La finale

Primo set impeccabile da parte di Muchova, che ha servito l’86% di prime in campo (vincendo tre punti su quattro) e non ha concesso palle break. A fare la differenza è stato il settimo game, in cui la ceca ha strappato la battuta all’avversaria e ha indirizzato il set. La finale sembrava poter prendere la strada di Olomuc nel quinto gioco della seconda frazione, quando Muchova si è procurata tre palle break consecutive. Invece Mboko si è salvata e nel game seguente, inaspettatamente, ha ottenuto il break a 15. Poco male perché Karolina ha reagito ottenendo il controbreak, accorciando le distanze. Dopo essersi salvata con quattro punti consecutivi dal 4-5 0-30, ha messo il turbo e ha scritto la parola fine all’incontro.