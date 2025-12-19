Jannik Sinner si unisce al Million Dollar 1 Point Slam prima dell’Australian Open

Sarà Jannik Sinner uno dei protagonisti del Million Dollar 1 Point Slam, l’evento speciale che si disputerà alla vigilia degli Australian Open 2026. L’azzurro è stato ufficialmente confermato tra i partecipanti insieme a Iga Swiatek e Coco Gauff, che si aggiungono a Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios, già annunciati nei giorni scorsi.

Cos’è il Million Dollar 1 Point Slam

A contendersi il titolo saranno 48 partecipanti, suddivisi tra professionisti, dilettanti e celebrità invitate tramite wild card. Il montepremi complessivo sarà di 1 milione di dollari australiani, assegnato al vincitore finale. La particolarità sta nel format: ogni match sarà deciso da un solo punto, in un tabellone a eliminazione diretta. Un singolo scambio determinerà l’eliminazione o il passaggio del turno.

Il direttore dell’Australian Open Craig Tiley ha spiegato il senso dell’iniziativa, sottolineando come lo One Point Slam rappresenti un modo nuovo di vivere il tennis, capace di unire grandi campioni e pubblico in un evento spettacolare inserito nella Opening Week dello Slam australiano: “Avere stelle come Swiatek, Sinner e Gauff che si uniscono a Alcaraz e Kyrgios in campo, insieme agli australiani comuni che si qualificano attraverso i Campionati Statali, rappresenta perfettamente lo spirito di questo evento: unire le persone attraverso il tennis in modo emozionante e inclusivo. Per noi è motivo di orgoglio”.



Inoltre, i partecipanti avranno accesso a una serie di extra pensati per vivere l’evento ancora più da protagonisti: oltre al volo per Melbourne, sono inclusi due pernottamenti e una player experience esclusiva, per immergersi completamente nell’atmosfera del torneo.