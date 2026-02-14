Bianca Andreescu: Il ritorno alla vittoria: i primi piccoli segnali incoraggianti dal 2026

Tra le stelle della storia recente del tennis femminile capaci di accendersi con fenomenale velocità e di spegnersi progressivamente con la stessa forza, c’è sicuramente quella di Bianca Andreescu.

La venticinquenne canadese nel 2019, riuscì a imporsi nel circuito come uno degli astri nascenti del tennis moderno, conquistando in pochi mesi i tornei di Indian Wells, Toronto e, ultimo ma non meno importante, lo US Open: ciliegina sulla torta di un’annata chiusa con lo score di 48 vittorie e 7 sconfitte, numeri impressionanti se si pensa che aveva solo 19 anni.

A quella stagione fantastica seguirono però annate molto complesse. Nelle sei stagioni successive, infatti, Andreescu è riuscita a chiudere con più di 30 partite all’attivo soltanto una volta: specchio di una carriera mai decollata dopo lo straordinario successo di Flushing Meadows.

GLI INFORTUNI

Gli acciacchi fisici iniziarono nel 2020, anno in cui la canadese dovette dare forfait allo Us Open conquistato dodici mesi prima, e da allora gli infortuni sono diventati una costante. Prima il ginocchio, poi il piede, fino alla schiena, che la tormenta sostanzialmente dal 2022 ad oggi.

Se da un lato è evidente quanto i problemi fisici siano stati determinanti, non meno rilevante è stato il ruolo giocato dalle difficoltà psicologiche, fragilità legate a una ragazza che a soli 19 anni si è trovata a gestire un successo enorme.

Il tema è stato affrontato più volte dalla stessa Andreescu, la quale nel 2024 dichiarò a ‘Match Point Canada’: “La prova più difficile della mia vita sono gli infortuni; i problemi di salute mentale vanno di pari passo con essi. Ho dovuto affrontare grandi sfide, più momenti difficili che vittorie o gioie”.

Nelle sue interviste Bianca ha affrontato più volte il tema della salute mentale, parlando apertamente della ricerca di un’identità oltre il tennis e della gestione di ansia e stress.

L’ASPETTO MENTALE

Già nel 2021, in un’intervista rilasciata ai media canadesi, affermava sulla salute mentale: “È bellissimo che la gente inizi a parlarne perché per molto tempo è stato un argomento proibito. L’aspetto mentale è la cosa più importante per la felicità di una persona e per una carriera sportiva”.

Difficoltà psicologiche, infortuni e la scarsa continuità si sono riflessi sul ranking: nel 2025 la canadese è uscita dalla top 200, trovandosi lontana dalla qualificazione diretta agli Slam, un paradosso per chi ha vinto lo US Open da poco più che teenager. La ricetta scelta per risalire, per certi versi sorprendente, è stata quella di rinunciare alle qualificazioni degli Australian Open per concentrarsi su alcuni tornei ITF in terra americana.

LA RIPARTENZA DEL 2026

Questa scelta sembra aver già dato i primi, incoraggianti risultati. In questi primi mesi di 2026 Andreescu non solo ha vinto i titoli ITF W35 di Bradenton e W75 Vero Beach in Florida, ma soprattutto ha messo in archivio ben 14 partite giocate in poche settimane, numero significativo se confrontato con le tante stagioni da poco più di 20 match.

La sua decisione è stata elogiata anche da alcune colleghe, tra cui Jessica Pegula, che in un episodio del podcast “Player’s Box” ha dichiarato: “Ha avuto molti infortuni, ma la rispetto. Ci vuole tanto coraggio per andare a giocare i tornei Challenger dopo aver vinto uno Slam e un 1000. Mettere da parte l’orgoglio e l’ego per andare semplicemente a lottare, brava lei”.

Queste prime settimane sembrano rappresentare un nuovo inizio per Bianca Andreescu: una giocatrice di immenso talento a cui è mancato negli anni quel numero di partite necessario per far maturare definitivamente il proprio percorso tennistico. C’è da augurarsi un ritorno ai piani alti del circuito, che può trarre beneficio dal ritorno non solo di un’atleta talentuosa, ma anche di un bel personaggio.