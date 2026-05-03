Jannik Sinner si prende il Masters 1000 di Madrid 2026, Zverev demolito in finale

Jannik Sinner fa la storia alla Caja Magica. L’altoatesino domina Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid 2026 e diventa il primo tennista di sempre a vincere cinque 1000 in fila. 6-1 6-2 il punteggio, in 57 minuti di gioco, in favore del 24enne di Sesto, che batte per la nona volta consecutiva il tedesco e vola a quota 14.350 punti in classifica ATP, a +1390 su Carlos Alcaraz, out per infortunio (tendine del braccio destro) almeno per Internazionali e Roland Garros. Superiorità nettissima dimostrata dal quattro volte campione Slam, che mette insieme il 76% di prime, con 7 ace e solamente due punti persi sulla prima di servizio.

L’azzurro è il primo nella storia a vincere i primi quattro 1000 in calendario della stagione (Djokovic nel 2015 vinse in fila Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Roma, ma saltò Madrid nel mezzo) e mette in fila la 23esima vittoria nel 2026. Successo consecutivo numero 28 nei 1000 per Sinner, che solleva il nono 1000 della carriera (-2 da Sampras, sesto nella classifica all time nei 1000), l’ottavo diverso con due affermazioni solamente a Miami. È anche il 28esimo titolo nel circuito maggiore per l’altoatesino, che vince il terzo torneo su terra dopo l’ATP 250 di Umago 2022 e il Masters 1000 di Monte-Carlo 2026.

LA PARTITA

Avvio di primo set a marce alte di Sinner, che incide subito in risposta e – nonostante una percentuale di prime elevata di Zverev (75%) – riesce a strappare ben due volte la battuta al tedesco infliggendogli un pesante parziale di 18 punti a 5. Il set scorre via veloce e l’azzurro chiude 6-1 in 26 minuti.

Zverev riesce a fare corsa di testa nel secondo set (1-0), ma va nuovamente in difficoltà nel terzo gioco, subendo il terzo break della partita. Sinner concede le briciole al servizio e conferma il break per il 3-1. Il tedesco non riesce ad alzare il livello e – con una serie di errori di dritto in scivolata – perde la battuta e sprofonda sul 5-2. Il numero uno del mondo completa l’opera e chiude 6-2 in 32 minuti.