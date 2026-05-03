Sinner campione a Madrid: aumenta il divario con Alcaraz in classifica ATP

Dopo essersi riperso la vetta del ranking mondiale grazie al successo ottenuto a Montecarlo nella finale con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è sempre più il numero uno della classifica ATP. Al Masters 1000 di Madrid l’azzurro aveva un’altra grande occasione per allungare sullo spagnolo, che dovrà rinunciare oltre al torneo di casa anche a Roma e Roland Garros, e non l’ha mancata. Battendo in finale Alexander Zverev, Jannik non solo ha conquistato il suo primo titolo sulla terra rossa della Caja Magica, ma anche 1000 punti in classifica che gli permettono di aumentare ulteriormente il distacco dal suo diretto rivale.

SINNER TRIONFA A MADRID E ALLUNGA SU ALCARAZ

Con il titolo conquistato a Madrid, alla pubblicazione della nuova classifica Sinner salirà a quota 14.350 punti nel ranking. Alcaraz è invece fermo a 12.960, il che significa che il nuovo distacco tra i due giocatori è di ben 1.390 punti. Fermo ai box per infortunio, lo spagnolo perderà nelle prossime settimane anche i 3000 punti dei titoli vinti nel 2025 tra Roma e Parigi e il vantaggio di Sinner è destinato ad aumentare ancora.