Challenger Manama 2026: Giustino al secondo turno, sconfitto Misolic con due tie-break

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
Lorenzo Giustino - Annika Wolin/HVS-Tennis ry
Lorenzo Giustino - Foto Annika Wolin/HVS-Tennis ry

Lorenzo Giustino ritrova la vittoria al Challenger 125 di Manama 2026. Sul cemento indoor del Bahrain il tennista azzurro batte il numero 84 ATP Filip Misolic con lo score di 7-6(5) 7-6(4). Al secondo turno affronterà il finlandese Otto Virtanen reduce dal successo in tre set contro il cinese Zhizhen Zhang.

Giustino-Misolic: La partita

Il match si risolve in due tie-break, ma in entrambi i set è bravo il classe ’91 a ricucire con l’austriaco. Nel primo parziale Misolic allunga due volte con un break, ma Giustino recupera lo svantaggio in tutte e due le occasioni guadagnandosi il tie-break che risolve per 7 punti a 5. Anche nel secondo parziale è Misolic ad allungare sul 5-3, con tanto di occasione per chiudere il set al servizio. Qui Giustino piazza il contro-break che lo rimette in corsa. Si arriva ad un nuovo tie-break col brivido: sul 5-5 l’azzurro annulla tre set point consecutivi. Giustino vince di nuovo il game decisivo e avanza al prossimo turno.

