Australian Open 2026, Anisimova non sbaglia un colpo: è ai quarti senza perdere set

Gli Stati Uniti sono certi di avere almeno una semifinalista nell’Australian Open 2026 femminile. L’avversaria di Jessica Pegula, vittoriosa su Madison Keys, sarà infatti Amanda Anisimova, che ha archiviato la pratica Xinyu Wang (n. 46 WTA) in un’ora e 38 minuti con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Prima volta ai quarti di finale a Melbourne per la numero 4 del seeding, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo.

Nel match andato in scena sulla John Cain Arena è stato il servizio a fare la differenza, con Anisimova in grado di servire il 74% di prime e di vincere oltre il 75% dei punti sia con la prima che con la seconda. Terzo quarto di finale Slam consecutivo per Amanda, che raggiunge inoltre Coco Gauff e Iva Jovic. Era da ben 25 anni che gli Usa non portassero quattro giocatrici nei quarti in Australia. L’ultima volta era capitato nel 2001 con Lindsay Davenport, Venus Williams, Serena Williams e Jennifer Capriati.

“C’erano molti fan cinesi e questo ha reso l’atmosfera fantastica. Non lo trovo affatto irrispettoso. Erano solo molto rumorosi, quindi l’energia era davvero divertente. È stato fantastico. Apprezzo molto il fatto che tutti siano rimasti seduti qui nonostante il caldo” ha commentato l’americana.