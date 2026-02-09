Challenger Pau 2026: Zeppieri e Nardi accedono al secondo turno

Sono arrivate ottime notizie per il tennis italiano dal Challenger di Pau 2026, dove sia Giulio Zeppieri che Luca Nardi si sono qualificati per il secondo turno. Il tennista laziale era opposto all’ex top 10 David Goffin e ha portato a casa un match molto complicato e combattuto: lo ha risolto dopo due ore e un quarto per 7-6 5-7 6-1. Prima vittoria dopo la trasferta australiana per Zeppieri, che al secondo turno potrebbe trovare il classe 2009 Moise Kouamé. Continua invece l’ottimo momento di forma del pesarese: reduce dai quarti di finale a Montpellier, ha battuto il sempre ostico Jerome Kym per 6-4 7-6(3).

Giornata ricca di italiani in campo tra qualificazioni e match di lusso anche a Tenerife, nel Challenger organizzato da MEF Tennis Events. La mattinata si è aperta con la qualificazione al tabellone principale di Gabriele Piraino, arrivata grazie a una vittoria lottata contro Barton. Niente da fare invece per Federico Bondioli, sconfitto dal mancino inglese Hussey. Il tabellone principale si è poi aperto con un derby tutto italiano tra Jacopo Berrettini e Jacopo Vasamì, vinto dal primo con un duplice 6-3 senza mai concedere break.