Zverev sconfitto in finale a Madrid: “Oggi avrei perso contro chiunque”

È durata poco meno di un’ora la finale del Masters 1000 di Madrid con un Alexander Zverev decisamente troppo sottotono per poter impensierire uno Jannik Sinner ispiratissimo che con un netto 6-1 6-2 si è incoronato campione per la prima volta in carriera sulla terra rossa della Caja Magica. “Voglio dire, Jannik è stato molto bravo, certo, ma credo che oggi avrei perso contro chiunque, a essere onesti. Penso di aver giocato una partita di tennis pessima” – le parole di Zverev in conferenza stampa.

Il tedesco ha analizzato l’andamento della sua partita: “A dire il vero, penso che tutti facciano fatica contro di lui. Ha vinto gli ultimi cinque Masters 1000, quindi non sono l’unico a perdere contro di lui. Oggi non ha molto senso parlare di strategia, è stata una partita assolutamente terribile da parte mia. Non credo ci sia stata molta strategia in ballo. In questo momento sono esausto, a dire il vero. Credo che i tornei di due settimane siano difficili“.

“Mentalmente, bisogna rimanere concentrati più a lungo – ha aggiunto –. Credo anche che qui, pur preferendo giocare partite serali, mi senta un po’ affaticato dal jet lag perché nell’ultima settimana penso di non essere andato mai a letto prima delle quattro del mattino. È difficile. Poi penso anche che, se dovesse succedere, e capisco che le partite serali siano più popolari tra il pubblico e cose del genere, allora anche la finale dovrebbe essere serale. Perché penso che sarebbe più giusto per entrambi i giocatori“.

Sul divario tra Sinner e gli altri giocatori: “Penso che ci sia un grande divario tra Sinner e tutti gli altri. E penso che ci sia un grande divario tra Alcaraz, me, forse Novak e tutti gli altri. È difficile dire che non ci sia un divario tra Sinner e tutti gli altri se non ha perso una partita in quanti tornei Masters? Da Shanghai. Non ha perso una partita per quasi nove mesi. Penso che si debba ammettere che c’è una grande differenza tra lui e tutti gli altri, sì“.