Challenger Menorca 2026: Brancaccio torna al titolo dopo tre anni

Torna il sorriso, torna soprattutto un titolo che mancava da troppo tempo. Al Challenger 100 di Menorca, Raul Brancaccio conquista il trofeo e interrompe un digiuno lungo tre anni, riportando il suo nome nell’albo d’oro di un torneo Challenger.
Il tennista azzurro supera in finale Alex Martinez con il punteggio di 6-1 6-4, al termine di una settimana costruita passo dopo passo, partita dopo partita. Un percorso iniziato addirittura da alternate, segnale di come spesso nel tennis le opportunità vadano semplicemente colte.
La partita
Brancaccio indirizza fin da subito l’ultimo atto. Nel primo set trova il break nel secondo e nel quarto gioco, costruendo un vantaggio che gli consente di gestire senza particolari affanni fino al 6-1. Nel secondo parziale prova a scappare subito, salendo sul 3-1, prima di un piccolo passaggio a vuoto che riporta Martinez in partita. L’azzurro, però, non si disunisce: ritrova ordine, solidità e chiude ancora 6-4, senza concedere ulteriori spiragli.
Il cammino
Il torneo di Brancaccio parte con un pizzico di fortuna ma si trasforma presto in una cavalcata solida. All’esordio contro la testa di serie numero 2, Sebastian Ofner, beneficia del ritiro dell’austriaco a inizio secondo set (6-3 1-0). Da lì in poi arrivano le vittorie su Martineau, Sanchez Quilez, Dali Blanch e infine Martinez, in un percorso che lo ha visto crescere turno dopo turno.
Il ritorno al titolo
Per Brancaccio si tratta del terzo titolo Challenger in carriera. L’ultimo successo risaliva al gennaio del 2023 a Noumea, mentre il primo era arrivato nel 2022 a San Benedetto del Tronto. Dopo la finale persa a inizio stagione a Cesenatico, nel 2026, arriva dunque il riscatto.
Un risultato che ha anche un peso concreto in classifica: da lunedì l’azzurro tornerà in top 300, intorno alla posizione numero 255, riavvicinandosi a quell’obiettivo delle qualificazioni Slam, oggi fissato nell’orbita della top 220-230.
E ora Monza
Non c’è tempo per fermarsi. Già dalla prossima settimana Brancaccio sarà in campo al Challenger di Monza, dove entrerà direttamente in tabellone grazie a uno special exempt, il pass riservato a chi è impegnato nelle fasi finali di un altro torneo e non può disputare le qualificazioni.