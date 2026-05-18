Qualificazioni Roland Garros 2026: Cinà supera Watanuki, è secondo turno

Federico Cinà ha superato Yosuke Watanuki nel primo turno di qualificazioni del Roland Garros 2026 e ha staccato il pass per il secondo turno. Il palermitano ha vinto 6-4 6-4 in 1 ora e 25 minuti nonostante un contro-break subito dal giapponese quando ha servito per il primo set sul 5-2. Cinà è stato molto bravo anche a risalire dallo 0-40 sul 4-3 del secondo set. L’italiano con questa vittoria ha dato seguito alla buona prestazione degli Internazionali d’Italia 2026 contro Alexander Blockx e alla discreta settimana al Challenger 75 di Tunisi 2026. Il suo avversario al secondo turno sarà il vincente del match tra Bernard Tomic e Moez Echargui.