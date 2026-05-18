Djokovic si complimenta con Sinner: “Impressionante, benvenuto nel club”

“Congratulazioni Jannik, sei impressionante. Benvenuto nel club“. Così Novak Djokovic, sul suo profilo Instagram, si è complimentato con Jannik Sinner dopo il trionfo agli Internazionali che ha permesso all’altoatesino di chiudere il Career Golden Masters. Djokovic è stato in grado di vincere tutti i nove Masters 1000 all’età di 31 anni, mentre Sinner è riuscito nell’impresa di farlo a soli 24 anni. Il serbo e l’azzurro sono gli unici due della storia del tennis che hanno completato il Career Golden Masters.