Qualificazioni Roland Garros 2026, Trevisan passa in rimonta il primo turno

Martina Trevisan approda al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026. Semifinalista del torneo nel 2022, quando si arrese al termine di una splendida cavalcata a Coco Gauff, la tennista azzurra ha superato al debutto la numero 209 del mondo Gabriela Knutson con il punteggio di 2-6 6-0 6-2 dopo un’ora e 57 minuti di gioco. Scesa attualmente alla posizione n.490 della classifica WTA, Trevisan affronterà ora la vincitrice della sfida tra Mayar Sherif, nona testa di serie del tabellone cadetto, e Andrea Lazaro Garcia. Per l’ex numero 18 del mondo, che agli Internazionali d’Italia aveva ceduto al debutto a Talia Gibson, si tratta della prima vittoria stagionale a livello di circuito maggiore.