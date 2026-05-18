Sorana Cirstea nella storia: a 35 anni entra per la prima volta in Top 20 WTA

Sorana Cirstea scrive una pagina particolare della storia recente del tennis femminile. La rumena è da lunedì 18 maggio 2026 numero 18 del mondo, miglior ranking della carriera, diventando la giocatrice più grande di età a fare il proprio ingresso per la prima volta in Top 20 WTA. La classe 1990 ha centrato il traguardo grazie alla semifinale raggiunta agli Internazionali d’Italia, torneo nel quale ha firmato anche il successo più pesante della sua stagione battendo la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Un risultato che assume ulteriore rilievo alla luce delle parole pronunciate negli ultimi mesi dalla stessa Cirstea, che aveva parlato della possibilità di ritirarsi al termine della stagione. Il livello mostrato a Roma e il nuovo best ranking potrebbero però cambiare prospettive e programmi per il futuro della rumena.

Nel 2026 Cirstea aveva già conquistato un titolo importante davanti al pubblico di casa, trionfando nel torneo WTA 250 di Cluj-Napoca. Un successo che aveva rilanciato le sue ambizioni e anticipato il grande salto nel ranking arrivato dopo gli Internazionali d’Italia.