WTA 500 Stoccarda: secondo titolo del 2026 per Rybakina, Muchova ko in finale

Elena Rybakina ha vinto il WTA 500 di Stoccarda battendo in finale Karolina Muchova per 7-5, 6-1, confermando il suo eccellente momento e aggiungendo un altro trofeo pesante a una bacheca sempre più ricca. Per la kazaka è il tredicesimo titolo WTA in carriera e il primo conquistato per due volte nello stesso torneo, dopo il successo già centrato a Stoccarda nel 2024.

La finale ha avuto un equilibrio vero soltanto nel primo set, deciso dal 7-5 con cui Rybakina ha spezzato la resistenza della ceca. Da lì in avanti il match è cambiato nettamente: Muchova ha perso campo, mentre Rybakina ha alzato ritmo e profondità, chiudendo 6-1 il secondo parziale in un’ora e 18 minuti.

Il titolo nel torneo tedesco è anche il secondo del 2026 per Rybakina, dopo l’Australian Open vinto in finale contro Aryna Sabalenka – n.1 del mondo – che dovrà difendere diversi punti tra Madrid, Roma e Parigi e potrebbe vedere proprio la kazaka avvicinarsi in classifica WTA. A Stoccarda era arrivata in finale dopo aver battuto Mirra Andreeva in semifinale, mentre Muchova cercava il secondo titolo dell’anno dopo quello conquistato a Doha.