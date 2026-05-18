Piatti commosso su Sinner e Panatta: “Vedervi ieri è stato emozionante. Spero sarà cosi anche a fine Roland Garros”

In un messaggio intriso di emozione, Riccardo Piatti ha condiviso sui social uno scatto tra Jannik Sinner e Adriano Panatta dopo la vittoria dell’altoatesino agli Internazionali d’Italia 2026, arrivata ben 50 anni dopo l’ultimo storico trionfo di un italiano al Foro Italico, griffato proprio da Panatta nel 1976. L’ex coach di Jannik e grande amico di Adriano ha voluto condividere il suo pensiero più profondo in un momento indimenticabile per lo sport azzurro.

“Vedervi ieri insieme e’ stato per me particolarmente emozionante. Grazie ad Adriano ho iniziato a giocare a tennis e ad amare questo sport: nel 1984 Adriano, insieme ad Angelo Bartoni e a Tonino Rasicci, mi aveva proposto di lavorare per il settore tecnico per cercare e costruire nuovi giocatori. Il mio sogno era che uno di questi giocatori che avrei allenato potesse vincere Roma e Parigi dove lui aveva fatto la storia del nostro tennis. E poi è arrivato Jann, che ho avuto la fortuna di veder crescere da vicino e che continua a crescere scrivendo la storia del tennis italiano. Vederli insieme è stato bello. Bravo Jann e bravo il tuo team. Spero di rivedere questo abbraccio tra qualche settimana al RG. I sogni, a volte, si avverano”.