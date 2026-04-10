Masters 1000 Monte-Carlo 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 11 aprile con Sinner in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 11 aprile del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Giornata di semifinali nel Principato: non prima delle 13.30 toccherà a Jannik Sinner contro Alexander Zverev, che si sfideranno per la terza volta consecutiva in un 1000. L’altoatesino e il tedesco scenderanno in campo al termine del match di doppio tra Andreozzi/Guinard e Arevalo/Pavic.
IL PROGRAMMA COMPLETO
COURT RAINIER III
13.30 – (3) Zverev vs (2) Sinner
non prima delle 15.30 – (1) Alcaraz/(8) Bublik vs (5) de Minaur/Vacherot