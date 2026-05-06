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Internazionali d’Italia 2026: Cinà-Blockx rinviata a giovedì per pioggia

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Federico Cinà (foto Adelchi Fioriti/FITP)
Federico Cinà (foto Adelchi Fioriti/FITP)

Non si giocherà il match tra Federico Cinà e Alexander Blockx, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La sfida tra l’azzurro e il belga, prevista sul Campo Centrale al termine di Cocciaretto-Kraus, è stata posticipata a domani causa pioggia.

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