Muchova-Noskova, la scuola ceca produce due finaliste che giocano un tennis opposto

Negli ottavi Karolina Muchova ha eliminato Barbora Krejcikova, campionessa qui due anni fa, in tre set. È l’immagine più chiara di cosa sia diventato il tennis femminile ceco: una nazione da dieci milioni di abitanti che a Wimbledon toglie di mezzo sé stessa e vince comunque.

Sabato sul Centre Court, Karolina Muchova e Linda Noskova si contendono il primo titolo Slam della carriera nella prima finale interamente ceca della storia di un torneo del Grande Slam.

Il dato di sistema è impressionante. Novotna nel 1998, Kvitova nel 2011 e nel 2014, Vondrousova nel 2023, Krejcikova nel 2024. Sabato la quinta ceca diversa entra nell’albo d’oro di Wimbledon, e sarà la terza campionessa ceca nelle ultime quattro edizioni. Contando Navratilova, che vinse nove volte con passaporto statunitense ma nacque e crebbe in Cecoslovacchia, il conto diventa un dominio.

Quello che rende interessante questa finale, però, è che le due giocatrici uscite dallo stesso vivaio praticano un tennis che non si somiglia per niente.

Cosa dice davvero Noskova sulla formazione ceca

Alla domanda sulla tradizione, che le viene rivolta ogni due giorni, Noskova ha risposto con una frase più precisa di quanto sembri. «Cresciamo tutte più o meno con lo stesso tipo di formazione tennistica e lo stesso stile di gioco, anche se poi ognuna è diversa. Siamo giocatrici molto creative, e l’erba ci permette di sfruttare tutte le sfaccettature del nostro tennis: un tempo il serve and volley, oggi gli slice e le volée.»

Il punto non è lo stile condiviso. È il set di risorse condiviso, che ciascuna poi impiega a modo suo.

Nessuna delle due, del resto, ha imparato a giocare sull’erba. In Repubblica Ceca si cresce sulla terra battuta, come ha ricordato Muchova, e si passa poi soprattutto al cemento. «Sull’erba, in realtà, fino a quest’anno avevo giocato relativamente poco», ha ammesso la 29enne di Olomouc, che sul Centrale ha giocato per la prima volta in vita sua proprio nella semifinale contro Gauff. Anche per Noskova era il debutto assoluto: giovedì mattina si erano allenate insieme lì, e nessuna delle due ci aveva mai messo piede, nemmeno da spettatrice.

Il paradosso è che arrivano all’erba per adattamento, ma sono più a loro agio lì che sulle superfici su cui sono cresciute.

Due modi opposti di usare le stesse armi

Muchova è la variazione fatta tennis. Contro Coco Gauff, in semifinale, ha vinto con il 56% di prime in campo, portando a casa il 69% dei punti giocati con quelle. Ha convertito due palle break su sei e ne ha salvate undici su tredici. Ha chiuso con trentuno vincenti e trentadue errori non forzati, praticamente in pari, contro i trentadue vincenti e trentacinque errori dell’americana. Ha vinto novantacinque punti contro i novantotto dell’avversaria, un’anomalia che dice tutto sul suo modo di stare in campo: sopravvive nei game che non contano, colpisce in quelli che contano.

Nel super tie-break decisivo ha piazzato una volée di dritto in tuffo e una demi-volée da pochi centimetri dietro la riga del servizio. Ha annullato un match point su una smorzata sbagliata da Gauff, ne ha sprecato uno suo scivolando su una volée, e ha chiuso 12-10 con un rovescio lungolinea preparato apposta, avanzando. È la ventunesima vittoria in carriera contro una top ten, ed è arrivata dopo aver eliminato Krejcikova e Naomi Osaka in sequenza.

Noskova, dall’altra parte, ha battuto Marta Kostyuk 6-4 6-4 costruendo tutto sul servizio. Il 69% di prime in campo, in progressione costante tra primo e secondo set. Un solo turno di battuta perso in tutta la partita, tre strappati all’ucraina. Il piano era dichiarato: negare a Kostyuk la risposta aggressiva sulla seconda.

E qui arriva il numero che confonde chiunque non abbia visto la partita: il conto dei vincenti dice ventidue per Kostyuk e sei per Noskova. Sembra il tabellino di una sconfitta. È invece la firma esatta del tennis che la 21enne vuole giocare: prendere l’iniziativa da fondo, mettere pressione sui game di risposta, aspettare l’unico break per set che serve.

Non è nemmeno la giocatrice monodimensionale che quei sei vincenti suggeriscono. Quindici punti su diciotto scesa a rete, contro Kostyuk. Le volée di cui parla, il pacchetto della scuola ceca, ci sono anche nelle sue mani. Le usa soltanto in un contesto diverso: dopo aver comandato lo scambio, non per costruirlo.

Come una scuola si perpetua

C’è un dettaglio che spiega la meccanica del sistema meglio di qualunque statistica sui vivai. Noskova ha raccontato di non aver guardato quasi tennis da bambina, ma di ricordare la vittoria di Petra Kvitova a Wimbledon. «È stato uno dei primi momenti in cui ho scoperto l’esistenza del tennis.»

Muchova, dal canto suo: «Quando ero più giovane guardavo le ragazze che avevano qualche anno più di me e vedevo quanto bene riuscissero a fare. Questo mi ha dato la convinzione che un giorno avrei potuto riuscirci anch’io.»

Quando Muchova giocò la finale del Roland Garros 2023 contro Iga Swiatek, davanti alla televisione c’era anche Noskova, che tifava per lei. Un anno dopo giocavano il doppio insieme alle Olimpiadi di Parigi, arrivando ai piedi del podio. Sabato la catena aggiunge un anello, e le due estremità si affrontano.

I numeri sull’erba, e una serie che si interrompe

Muchova arriva a dieci vittorie consecutive, con il titolo di Bad Homburg alla vigilia dello Slam, primo trofeo della carriera sui prati. Bilancio stagionale sull’erba: undici successi, una sconfitta.

Identico quello di Noskova: 11-1, con l’unico passo falso proprio a Bad Homburg contro Gabriela Ruse, quattro giorni dopo aver vinto Berlino battendo Jessica Pegula in finale. Dall’inizio della scorsa stagione la ragazza di Vsetín ha messo insieme diciannove vittorie sull’erba, un volume che nessuna sua coetanea del circuito ha eguagliato.

Dal trionfo di Maria Sharapova nel 2004, nessuna vincitrice di un torneo di preparazione sull’erba era più riuscita a imporsi a Wimbledon. Sabato la serie si spezza per forza di cose: entrambe le finaliste rientrano nella categoria.

Il precedente, e perché conta poco

Le due si sono incontrate una volta sola, al terzo turno degli US Open 2025. Noskova vinse il primo set al tie-break, poi Muchova rimontò: 7-6(5) 4-6 2-6 il punteggio letto dalla parte della più giovane. Cemento di New York, un anno fa, due carriere in un momento diverso.

Il pronostico di Bottadiculo

La domanda tecnica è secca. Muchova deve trovare break su un servizio che in questo torneo non ha praticamente mai vacillato. Noskova deve reggere scambi in cui l’avversaria le cambia altezza, rotazione e profondità a ogni colpo.

Non sono due piani di gioco che si contrappongono: sono due piani che si annullano a vicenda. Il servizio di Noskova neutralizza la risposta di Muchova, la varietà di Muchova neutralizza il ritmo di fondo di Noskova. Da questi incroci non esce quasi mai una partita corta.

I principali operatori danno Muchova favorita in una forbice compresa tra 1,79 e 1,83, con Noskova tra 1,95 e 2,04. Il margine è sottile, e rispecchia l’incertezza reale. Sul mercato dei game la lettura è più interessante: sulla linea dei 22,5 parte avanti l’over, mentre a 24,5 la valutazione si ribalta e l’under scende attorno a 1,70-1,75. Gli operatori si aspettano una finale che vada oltre il minimo, ma non un terzo set lungo.

È soprattutto qui che si concentrano i pronostici di Bottadiculo.it, portale nato nel 2015 sul presupposto che una giocata non vada mai lasciata al caso, ma costruita su dati concreti, statistiche dettagliate e analisi verificabili. La linea dei game costringe a ragionare sulla struttura della partita anziché limitarsi a stabilire quale delle due sia complessivamente più forte, e in un derby così sbilanciato sul piano stilistico restituisce più informazioni del testa a testa.

Vince Muchova. È la giocatrice più completa, sa alzare il livello quando la pressione tocca il massimo, e ha appena passato due ore e trentacinque minuti a dimostrarlo contro Gauff. Ma non vince in due set. Il servizio di Noskova reggerà abbastanza a lungo da portare almeno un parziale al tie-break, e il terzo set è il terreno dove la 21enne non è mai stata messa alla prova in questo torneo.

Un ultimo dato, per chi guarda all’esito secco: fino alla finale, Noskova non ha incrociato nessuna top ten in questo tabellone. Sabato lo farà per il Venus Rosewater Dish, contro una connazionale che quel tipo di partita l’ha giocata ventuno volte, e vinta.