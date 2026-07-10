Da n.114 a n.36 ATP: Arthur Fery è stata la grande rivelazione di Wimbledon 2026

Due settimane possono cambiare una carriera. Lo sa bene Arthur Fery, autentica sorpresa di Wimbledon 2026, dove una straordinaria cavalcata fino alle semifinali gli ha permesso di compiere un balzo enorme nel ranking ATP.
Il britannico aveva iniziato lo Slam da numero 114 del mondo, ben lontano dalle posizioni che garantiscono un posto fisso nei principali tornei del circuito. Grazie allo storico risultato ottenuto sull’erba di casa, però, Fery salirà fino al numero 36 della classifica mondiale, migliorando di ben 78 posizioni e firmando di gran lunga il best ranking della carriera.
Un salto che cambia completamente il suo futuro. Con il nuovo piazzamento, Fery avrà infatti accesso diretto ai tornei dello Slam e alla maggior parte degli eventi ATP più importanti, senza dover più passare dalle qualificazioni. Un premio meritato per un giocatore che, partito quasi nell’anonimato, è riuscito a trasformarsi nella favola dell’edizione 2026 dei Championships.