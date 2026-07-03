Wimbledon 2026: Djokovic ancora da record assoluto, eguagliato Federer in due statistiche

Novak Djokovic continua la caccia al titolo Slam numero 25 centrando l’accesso agli ottavi di finale a Wimbledon 2026. Superando Arthur Rinderknech, il serbo non solo si è guadagnato il match contro Roman Safiullin a cui contenderà un posto ai quarti, ma ha anche eguagliato due record assoluti relativi a Wimbledon pareggiando due impressionanti statistiche che prima d’ora erano appannaggio, nel singolare maschile, del solo Roger Federer.

Agganci in vetta

Djokovic infatti, vanta ora 105 vittorie sui campi dell’All England Club esattamente come l’otto volte vincitore dello Slam londinese. Il terzo in questa graduatoria è Jimmy Connors, fermo a 84. Inoltre, il serbo sarà al via della seconda settimana di Wimbledon per la 18esima volta nella sua lunga carriera, pareggiato Federer anche in questa statistica. Numeri impressionanti che testimoniano la longevità di un campione che a 39 anni riesce ancora a riscrivere pagine di storia del tennis.

Rimane un’altra statistica in cui Djokovic potrebbe agganciare Federer proprio durante l’edizione 2026 dei Championships. Si tratta delle vittorie del torneo, classifica in cui Nole si trova a quota 7. Mancherebbe proprio un sigillo per agganciare lo svizzero nel gotha di Wimbledon. Sarebbe anche il tanto agognato 25esimo titolo Slam. Il mondo del tennis dice che nel 2026 non è più il serbo il favorito per la vittoria finale, ma la suggestione di vederlo nuovamente campione e appaiato a Federer nell’albo d’oro è molto intrigante. Sarebbe l’ennesimo record assoluto per Djokovic a Wimbledon e non solo.