Wimbledon 2026: Sonego lascia per strada un set, ma supera Ethcheverry

Tomas Martin Etcheverry non è certamente l’avversario più ostico del lotto sull’erba (4-13 il bilancio in carriera su questa superficie, mai oltre il secondo turno a Wimbledon), ma le partite vanno pur sempre portate a casa. Lorenzo Sonego fa esattamente questo al primo turno di Wimbledon 2026: supera l’argentino 6-4 6-4 6-7(2) 7-6(4) in 3 ore e 37 minuti e trova una vittoria preziosa in un’annata resta più difficile del previsto dall’infortunio al polso rimediato ad inizio stagione. Una partita complessivamente molto equilibrata e decisa da pochi punti cruciali.

La partita

I primi due set presentano lo stesso copione: break di Sonego sul 4-4 e game al servizio per aggiudicarsi il parziale. Unico sussulto il break e contro-break tra quinto e sesto game del secondo set, mentre il terzo parziale vive di maggior tensione soprattutto nella fase finale. Sonego è chiamato anche ad annullare due set point con il servizio a disposizione sul 4-5. Si arriva al tie-break, dove l’argentino alza sensibilmente il livello chiudendo 7-2 e portando il match al quarto set. A decretare le sorti del parziale è nuovamente il tie-break, indirzzato da un bellissimo dritto in corsa di Sonego che lo porta a match-point.

Inizia dunque con una buona prova al primo turno la difesa degli ottavi di finale conquistati a Wimbledon 2025, miglior risultato di sempre sui campi dell’All England Club per l’italiano(eguagliato il 2021). Al secondo turno Sonego affronterà Gabriel Diallo con cui c’è un solo precedente: primo turno dell’ATP 250 di Auckland 2025. In quell’occasione l’azzurro si impose 7-6(5) 2-6 7-6(7). L’avversario è sicuramente insidioso sull’erba, superficie su cui ha vinto il suo unico titolo in carriera (ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2025).