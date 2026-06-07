Stefano Cobolli in vista della finale: “Sarà importante la tattica. Flavio ormai va ascoltato, ha letture interessanti”

“Prepareremo la partita come il primo turno con Pellegrino: stesse routine e stesso modo di lavorare. Sarà importante poi pensarla bene tatticamente parlando, perché Zverev fa della parte tattica la sua arma più forte. La mattina prima della finale faremo una riunione con Flavio e in primis gli dirò quello che ho pensato io, poi ovviamente anche lui dirà ciò che pensa. Ormai va ascoltato tanto perché sta iniziando a tirar fuori delle letture interessanti in quanto giocatore in campo, che io stesso non riesco a vedere”. Così Stefano Cobolli, padre e coach di Flavio Cobolli, ai microfoni di Sky Sport prima della finale contro Alexander Zverev valida per il titolo del Roland Garros 2026.