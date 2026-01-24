Australian Open 2026: vittoria in tre set per Swiatek, avanzano Pegula e Anisimova. Si ritira Osaka

Nella settima giornata dell’Australian Open 2026 sul versante femminile sono passate tutte le favorite. Nonostante le problematiche dovute alle complicate condizioni climatiche, le big sono riuscite a prevalere. Iga Swiatek ha sconfitto Anna Kalinskaya 6-1 1-6 6-1 in un’ora e quarantuno minuti di gioco, procedendo spedita verso l’unico torneo del Grande Slam che non ha ancora conquistato. Dopo un primo set dominato, si è ritrovata ad inseguire nel secondo, nel quale ha subito tre break. Complice un calo della numero 27 del mondo, la polacca ha chiuso facilmente. Al prossimo turno dovrà vedersela contro l’australiana Maddison Inglis, che ha beneficiato del ritiro pre-match della più quotata Naomi Osaka.

AGLI OTTAVI DI FINALE ANCHE PEGULA, KEYS E ANISIMOVA

Jessica Pegula ha battuto Oksana Selekhmeteva 6-3 6-2 in poco più di un’ora, tornando agli ottavi di finale a tre anni dall’ultima volta. Nessun break subito e un ottimo biglietto da visita in vista di quella che sarà la sua prossima avversaria, Madison Keys. Proprio la statunitense ha superato la due volte finalista Slam Karolina Pliskova con un doppio 6-3 in un’ora e un quarto di gioco, accedendo al turno successivo. Sarà importante andare avanti il più possibile per la numero 9 del mondo che deve difendere molti punti, vista la vittoria del Major australiano nella precedente annata.

BENE ANCHE ANISIMOVA, WANG E MERTENS

Qualche patema d’animo in più per la numero 4 del mondo Amanda Anisimova, che ha superato Peyton Stearns 6-1 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco. La finalista di Wimbledon e US Open 2025 non ha avuto problemi nel chiudere il primo parziale piuttosto velocemente, ma nel secondo, complice un leggero calo di concentrazione, ha subito due break, rischiando di riaprire il match. Proverà ad oltrepassare l’ostacolo degli ottavi di finale, mai riuscita sin qui in Australia, nel match con la cinese Xinyu Wang. Quest’ultima ha avuto la meglio della numero 13 del mondo Linda Noskova 7-5 6-4 in un’ora e ventotto minuti. Due set giocati sul filo del rasoio ma che nei momenti decisivi hanno visto la ventiquattrenne originaria di Shenzen prendere l’iniziativa e portare a casa il match. Ancora una vittoria in due set per Elise Mertens uscita vittoriosa contro Nikola Bartunkova 6-0 6-4 in un’ora e diciassette minuti. Primo parziale dominato in lungo e in largo dalla belga, che ha avuto qualche problema in più nel secondo ma è riuscita a venirne fuori. Attende al prossimo turno la vincente del match tra Elena Rybakina e Tereza Valentova.