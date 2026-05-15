Internazionali d’Italia 2026: Darderi-Ruud finisce tardi causa pioggia, rinviato l’inizio di Sinner-Medvedev

Torna a piovere su Roma. Dopo due ore di interruzione nel match tra Darderi e Ruud, valido per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026, rinviato l’inizio dell’altra semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. I due sarebbero dovuti scendere in campo alle 19.00, ma la pioggia sta ritardando le operazioni.

AGGIORNAMENTO 19.20 – Riscaldamento in corso.

AGGIORNAMENTO 19.17 – I giocatori sono entrati in campo, a breve inizierà il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO 19.12 – Sempre in corso il cambio di spettatori.

AGGIORNAMENTO 19.10 – Intanto le condizioni meteo sono ottime, la pioggia sembra aver dato tregua almeno per il momento.

AGGIORNAMENTO 19.07 – Gli spettatori stanno riempiendo il Centrale, l’inizio della partita potrebbe slittare leggermente oltre le 19.15.

AGGIORNAMENTO 19.05 – È in corso il cambio degli spettatori della sessione diurna con quelli del serale.

AGGIORNAMENTO 19.00 – Il match non inizierà prima delle 19.15.