ATP 250 Auckland 2026: Baez e Mensik volano in finale

Dopo la pioggia che aveva costretto allo stop del programma nella giornata precedente, l’ATP 250 di Auckland 2026 è tornato in campo e ha completato soltanto oggi il quadro di quarti di finale e semifinali. Una vera e propria maratona di tennis, che nella notte italiana ha definito i due protagonisti dell’ultimo atto: Sebastian Baez e Jakub Mensik.

IL RECUPERO DEI QUARTI DI FINALE

Il programma si è aperto con la vittoria in tre set di Fabian Marozsan, che ha superato il qualificato Eliot Spizzirri con il punteggio di 6-4 2-6 6-2, conquistando l’accesso alle semifinali. A seguire, prestazione lampo per Jakub Mensik, che in appena 59 minuti ha regolato il francese Giovanni Mpetshi Perricard per 6-4 6-2.

Successo importante anche per Sebastian Baez, che ha proseguito il suo momento magico, già messo in mostra alla United Cup con le vittorie su Munar, Fritz e Wawrinka, battendo Ben Shelton con il punteggio di 7-5 6-3 e chiudendo così il quadro dei quarti di finale.

LE SEMIFINALI

Dopo una breve pausa, nella notte fonda italiana sono andate in scena anche le semifinali. Mensik ha conquistato la finale superando Marozsan in tre set dopo 2 ore e 07 minuti di gioco, imponendosi con il punteggio di 7-6(9) 4-6 6-1. Un primo set durissimo, nel quale il tennista ceco ha annullato ben cinque set point all’ungherese nel tiebreak.

Nell’altra semifinale, Baez ha confermato il suo eccellente momento domando un altro statunitense, Marcos Giron che aveva superato l’italiano Darderi, con lo score di 6-1 6-4, centrando così la qualificazione all’ultimo atto del torneo.

Tutto pronto dunque per la finale: Jakub Mensik contro Sebastian Baez. Per l’argentino il 2026 continua nel segno dell’imbattibilità: dalla United Cup ad Auckland non ha ancora conosciuto sconfitta.