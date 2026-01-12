Tabellone ATP 250 Adelaide 2026: Davidovich Fokina guida il seeding, arriva Vavassori dalle qualificazioni

Dal 12 al 17 gennaio si disputerà l’ATP 250 di Adelaide. Nonostante alcune cancellazioni importanti dall’entry list, su tutte quelle di Djokovic e Draper, il livello rimane alto con le teste di serie tutte tra le prime 35 posizioni del ranking. Il numero uno sarà Alejandro Davidovich Fokina (14 ATP), seguito da Tommy Paul (20 ATP), Francisco Cerundolo (n.21 al mondo) e Tallon Griekspoor (25 ATP). Presente anche Stefanos Tsitsipas reduce da un’ottima United Cup, accreditato della settima testa di serie. Supera le qualificazioni Andrea Vavassori che se la vedrà con Gabriel Diallo
TABELLONE COMPLETO AGGIORNATO
PARTE ALTA
Davidovich Fokina (1) bye
(WC) Schoolkate vs (WC) Hijikata
Kokkinakis vs Korda
Kecmanovic vs Vacherot (5)
Griekspoor (4) bye
Humbert vs Atmane
Quinn vs Fucsovics
Dzumhur vs Shevchenko (Q)
PARTE BASSA
Machac (8) vs Duckworth (WC)
Halys (Q) vs Fearnley (LL)
Altmaier vs Munar
Cerundolo (3) bye
Tsitsipas (7) vs Vukic (Q)
Vavassori (Q) vs Diallo
Opelka vs Popyrin
Paul (2) bye