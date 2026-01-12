AtpNews

Tabellone ATP 250 Adelaide 2026: Davidovich Fokina guida il seeding, arriva Vavassori dalle qualificazioni

Alejandro Davidovich Fokina - Photo Courtesy of China Open

Dal 12 al 17 gennaio si disputerà l’ATP 250 di Adelaide. Nonostante alcune cancellazioni importanti dall’entry list, su tutte quelle di Djokovic e Draper, il livello rimane alto con le teste di serie tutte tra le prime 35 posizioni del ranking. Il numero uno sarà Alejandro Davidovich Fokina (14 ATP), seguito da Tommy Paul (20 ATP), Francisco Cerundolo (n.21 al mondo) e Tallon Griekspoor (25 ATP). Presente anche Stefanos Tsitsipas reduce da un’ottima United Cup, accreditato della settima testa di serie. Supera le qualificazioni Andrea Vavassori che se la vedrà con Gabriel Diallo

TABELLONE COMPLETO AGGIORNATO

PARTE ALTA

Davidovich Fokina (1) bye
(WC) Schoolkate vs (WC) Hijikata

Kokkinakis vs Korda
Kecmanovic vs Vacherot (5)

Griekspoor (4) bye
Humbert vs Atmane

Quinn vs Fucsovics
Dzumhur vs Shevchenko (Q)

PARTE BASSA

Machac (8) vs Duckworth (WC)
Halys (Q) vs Fearnley (LL)

Altmaier vs Munar
Cerundolo (3) bye

Tsitsipas (7) vs Vukic (Q)
Vavassori (Q) vs Diallo

Opelka vs Popyrin
Paul (2) bye

