Internazionali d’Italia 2026, si ferma in semifinale il sogno di Darderi: Ruud è il primo finalista

Finisce in semifinale la splendida cavalcata di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026. Reduce dalle maratone contro Alexander Zverev e Rafael Jodar, entrambe vinte al terzo set, il tennista azzurro ha evidentemente pagato le fatiche dell’ultima settimana e si è arreso a Casper Ruud con il punteggio di 6-1 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco senza riuscire ad esprimersi al suo livello. Per il norvegese si tratta della 27ª finale raggiunta nel circuito maggiore, la quarta in un Masters 1000 dopo Miami 2022, Montecarlo 2024 e Madrid 2025.

Inizio molto compassato da parte di Darderi che perde subito la battuta nel secondo game. L’azzurro mette a segno il controbreak ma non riesce a pareggiare i conti e Ruud scappa sul 4-1. Dopo 26 minuti di gioco sulla palla break che varrebbe il 5-1 per il norvegese arriva la sospensione per pioggia. Si riprende dopo quasi due ore e il tre volte finalista Slam va a segno prima di mandare in archivio il parziale d’apertura con un netto 6-1.

Non cambia il copione della partita con le gambe che sembrano proprio non andare a Darderi, il quale con un doppio fallo perde la battuta anche nel game inaugurale della seconda frazione. Senza trovare dall’altra parte particolare resistenza Ruud sale sul 4-0. Non ci sta però Darderi che muove il punteggio nel quinto game e nel sesto costringe ai vantaggi il norvegese, che però tiene la battuta, annullando anche una palla break, per salire sul 5-1 e poi in risposta chiude la partita per firmare la sua prima finale al Foro Italico.