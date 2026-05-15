Cosa succede se Darderi-Ruud non finisce oggi e Sinner-Medvedev non si gioca? Come funzionano i rimborsi biglietti semifinali Internazionali d’Italia

La pioggia è la vera protagonista di venerdì 15 maggio agli Internazionali d’Italia, nella giornata dedicata alle semifinali maschili. Causa maltempo è stata sospesa nel primo set la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud, con le previsioni che per il resto della giornata non sono particolarmente incoraggianti, a maggior ragione per la sessione serale che vedrà protagonista Jannik Sinner e Daniil Medvedev sul Campo Centrale.

La speranza è che in qualche modo il programma odierno riesca ad essere completato quest’oggi, ma cosa accadrebbe nel caso questo non fosse possibile e come funzionerebbero eventuali rimborsi? Dal punto di vista della programmazione è presto detto, dato che siamo a venerdì e la finale è prevista per domenica: itennisti sarebbero costretti a scendere in campo sabato per disputare le semifinali.

Se Darderi-Ruud non terminasse oggi, lo spettatore non avrebbe la possibilità di accedere a un rimborso, dato che l’incontro ha avuto già inizio e nel corso della sessione si è già disputato un match di doppio.

Discorso diverso per quanto concerne la sessione serale. Nel caso non si giocasse oggi alcun punto degli incontri Sinner-Medvedev e Hunter/Pegula-Andreeva/Shnaider, allora lo spettatore avrebbe diritto al rimborso del biglietto. Se si dovesse giocare anche un solo punto di uno di questi due incontri: niente rimborso