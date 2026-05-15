Internazionali d’Italia 2026: strepitosi Bolelli/Vavassori, sconfitta in due set la coppia testa di serie numero uno Heliovaara/Patten

Le soddisfazioni e le gioie sul fronte italiano non si limitano al singolare maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, infatti, battono 7-5 7-6(4) la coppia testa di serie numero uno del torneo e favorita per la vittoria finale composta da Harri Heliovaara ed Henry Patten, guadagnandosi l’accesso alle semifinali degli Internazionali d’Italia. Viene così pareggiato il bilancio nel 2026, che prima di questa partita vedeva la coppia due volte campione Slam in vantaggio per 2-1.
I due italiani sono alla ricerca del secondo successo nei Masters 1000, dopo quello ottenuto nel Masters 1000 di Miami lo scorso marzo, superando in finale proprio la coppia anglo-finlandese. Si ferma a sette la striscia consecutive di vittorie per la coppia numero uno del mondo, uscita trionfante nell’ultimo Masters 1000 di Madrid.
Il primo parziale è in equilibrio sino al 5 pari dove c’è bisogno di un paio di guizzi del duo italiano per indirizzare la gara, viste le difficoltà di entrambe le coppie in risposta. Nel secondo set un break in avvio sembra sufficiente per ottenere la vittoria, ma il duo Heliovaara/Patten rientra nel match. Al tie break la coppia padrona di casa emerge grazie ad una maggiore precisione al servizio.
Al prossimo turno la coppia Bolelli/Vavassori, numero 7 del seed, affronterà la vincente della sfida tra Harrison/Skupski e Arevalo/Pavic.