Entry List Atp Challenger 2026 – Week 21: Vicenza, Chisinau, Little Rock, Kosice, Centurion

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 21 (25-31 maggio 2026). Si gioca durante la prima settimana del Roland Garros, quindi non vedremo top-100 della classifica mondiale al via, ma chi non sarà nel tabellone principale di Parigi certamente andrà a caccia di punti utili in uno di questi tornei. In Italia l’appuntamento è con il tradizionale evento di Vicenza, ormai presenza fissa da anni in questa porzione di calendario. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la ventunesima stagione della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 21 (25-31 MAGGIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 CHISINAU
Maestrelli,Francesco ITA 112
Svrcina,Dalibor CZE 116
Choinski,Jan GBR 122
Dellien,Hugo BOL 133
Martinez,Pedro ESP 136
Safiullin,Roman 144
Nardi,Luca ITA 151
Moller,Elmer DEN 153
Piros,Zsombor HUN 163
Kolar,Zdenek CZE 165
Tabur,Clement FRA 168
Ymer,Elias SWE 176
Gojo,Borna CRO 177
Glinka,Daniil EST 178
Onclin,Gauthier BEL 183
Gomez,Federico Agustin ARG 186
Skatov,Timofey KAZ 188
Barrena,Alex ARG 189
Den Ouden,Guy NED 195
Sakellaridis,Stefanos GRE 200
Dodig,Matej CRO 201
Giustino,Lorenzo ITA 205
Olivieri,Genaro Alberto ARG 214
ALTERNATES
1 Coppejans,Kimmer (1) BEL 217
2 Broady,Liam (1) GBR 223
3 Grenier,Hugo (1) FRA 224
4 Boscardin Dias,Pedro (2) BRA 229
5 Houkes,Max (1) NED 236
6 Martin Tiffon,Pol (1) ESP 237
7 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 238
8 Brancaccio,Raul (2) ITA 240
9 Uchida,Kaichi (1) JPN 243
10 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 244
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 VICENZA
Nava,Emilio USA 108
Mochizuki,Shintaro JPN 130
Echargui,Moez TUN 140
Travaglia,Stefano ITA 141
Passaro,Francesco ITA 145
Tseng,Chun-Hsin TPE 169
Schwaerzler,Joel AUT 172
Diaz Acosta,Facundo ARG 179
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 180
Cecchinato,Marco ITA 182
Bueno,Gonzalo PER 184
Kym,Jerome SUI 187
Neumayer,Lukas AUT 191
Sachko,Vitaliy UKR 193
Carballes Baena,Roberto ESP 199
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 202
Heide,Gustavo BRA 209
Bertola,Remy SUI 211
Hsu,Yu Hsiou TPE 212
Midon,Lautaro ARG 216
Gentzsch,Tom GER 219
Pavlovic,Luka FRA 221
Dhamne,Manas IND NG 384
ALTERNATES
1 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 229
2 Guillen Meza,Alvaro (1) ECU 230
3 Fatic,Nerman (1) BIH 235
4 Houkes,Max (2) NED 236
5 Martin Tiffon,Pol (2) ESP 237
6 Ferreira Silva,Frederico (2) POR 238
7 Brancaccio,Raul (1) ITA 240
8 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 242
9 Uchida,Kaichi (2) JPN 243
10 Sanchez Izquierdo,Nikolas (2) ESP 244
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 LITTLE ROCK
Sweeny,Dane AUS 135
Mejia,Nicolas COL 174
Smith,Colton USA 190
Tomic,Bernard AUS 194
Sun,Fajing CHN 197
Andrade,Andy ECU 215
Mmoh,Michael USA 218
Zhou,Yi CHN 220
Butvilas,Edas LTU 256
Cassone,Murphy USA 264
Krueger,Mitchell USA 270
Jubb,Paul GBR 275
Martin,Andres USA 277
PR Ellis,Blake AUS 295
Zhukayev,Beibit KAZ 297
Zink,Tyler USA 298
Uchiyama,Yasutaka JPN 306
Bicknell,Blaise JAM 322
Wu,Tung-Lin TPE 323
PR Mayo,Aidan USA 329
Tokuda,Renta JPN 330
Legout,Timo FRA CO 1
Svajda,Trevor USA NG 389
ALTERNATES
1 Ilagan,Andre (1) USA 332
2 Trotter,James (1) JPN 340
3 Rybakov,Alex (1) USA 341
4 Shimizu,Yuta (1) JPN 353
5 Sekulic,Philip (1) AUS 357
6 Matsuoka,Hayato (1) JPN 360
7 Johns,Garrett (1) USA 361
8 Masur,Daniel (1) GER 365
9 Milavsky,Daniel (1) USA 372
10 Cui,Jie (1) CHN 380
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 KOSICE
Clarke,Jay GBR 207
Bailly,Gilles Arnaud BEL 208
Cina,Federico ITA 225
Loffhagen,George GBR 250
Gueymard Wayenburg,Sascha FRA 259
Justo,Guido Ivan ARG 263
Dostanic,Stefan USA 266
Roncadelli,Franco URU 274
Barton,Hynek CZE 285
Forejtek,Jonas CZE 286
Shelbayh,Abdullah JOR 303
Kasnikowski,Maks POL 308
Krumich,Martin CZE 310
Stricker,Dominic SUI 311
Marmousez,Lilian FRA 314
Kopp,Sandro AUT 331
Daniel,Taro JPN 335
Hassan,Benjamin LBN 339
Bondioli,Federico ITA 344
Feldbausch,Kilian SUI 355
Gombos,Norbert SVK 356
Blancaneaux,Geoffrey FRA 362
Faurel,Thomas FRA NG 375
ALTERNATES
1 Paris,Tom (1) FRA 368
2 Blanch,Dali (2) USA 369
3 Caniato,Carlo Alberto (1) ITA 370
4 Gengel,Marek (1) CZE 371
5 Faurel,Thomas (1) FRA 375
6 Prihodko,Oleg (2) UKR 379
7 Dutra da Silva,Daniel (3) BRA 385
8 Alcala Gurri,Max (3) ESP 387
9 Moeller,Marvin (2) GER 392
10 Erhard,Mathys (1) FRA 397
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CENTURION
Mayot,Harold FRA 210
Napolitano,Stefano ITA 246
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 255
Bertrand,Robin FRA 278
Gray,Alastair GBR 293
Henning,Philip RSA 307
Hemery,Calvin FRA 316
Coulibaly,Eliakim CIV 319
Santillan,Akira JPN 320
Alkaya,Mert TUR 324
Hussey,Giles GBR 342
Castelnuovo,Luca SUI 345
Zahraj,Patrick GER 402
Singh,Karan IND 413
Hernandez,Alex MEX 444
Bouzige,Moerani AUS 453
Winter,Edward AUS 454
Strombachs,Robert LAT 455
Peliwo,Filip POL 475
Palan,Dominik CZE 500
Pankin,Semen 507
PR Ilkel,Cem TUR 513
Sasikumar,Mukund IND 524
ALTERNATES
1 Rawat,Sidharth (1) IND 537
2 Hurrion,Millen (1) GBR 561
3 Bittoun Kouzmine,Constantin (1) FRA 563
4 Singh,Digvijaypratap (1) IND 571
5 Azkara,Arda (1) TUR 575
6 Kirkin,Ergi (2) TUR 591
7 Takahashi,Yusuke (2) JPN 592
8 Gonzalez Fernandez,Mario (1) ESP 594
9 Leong,Mitsuki Wei Kang (1) MAS 634
10 Derepasko,Timofei (1) 655