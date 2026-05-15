Internazionali d’Italia 2026: Darderi in allenamento per preparare la semifinale (VIDEO)

Ci avviciniamo alla prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2026 e i protagonisti saranno Casper Ruud Luciano Darderi. L’azzurro, dopo aver battuto in rimonta sia Tommy Paul che Alexander Zverev, ha piegato anche il giovane più chiacchierato del momento, Rafael Jodar, al termine di una partita folle conclusa a tarda notte, conquistando così il pass per il penultimo atto del torneo.

Per Darderi si tratta della prima semifinale in carriera in un Masters 1000 e si appresta quindi a giocare la partita più importante della sua vita tennistica. Prima del match contro Ruud, l’azzurro si è allenato sul Campo 2 del Foro Italico, sostenuto da un rumoroso e caloroso bagno di folla tutto per lui: l’ennesima dimostrazione dell’entusiasmo che il tennis italiano continua a generare.