Panatta: “Sinner può vincere sia Roma che il Roland Garros”

Adriano Panatta è intervenuto a margine della presentazione della 25esima edizione di “Banca Generali – Un Campione per Amico” al Salone d’Onore del Coni. L’ex campione azzurro ha parlato del momento di Jannik Sinner, soffermandosi sull’importanza del torneo di Roma e sui progressi dell’altoatesino sulla terra battuta.

“Quando giocavo io, Roma era uno degli obiettivi più sentiti. Oggi resta un torneo particolare per un italiano, però il circuito è diventato molto più internazionale e ci sono tanti altri tornei importanti allo stesso modo. Per me era diverso: non c’era tutta questa copertura televisiva e quando vincevi in giro per il mondo non lo sapeva nessuno. A Roma invece era tutta un’altra cosa”.

Poi il focus sulle possibilità di Sinner sulla terra: “Secondo me può vincere sia Roma che Parigi. Adesso sono lui e Alcaraz a dominare, se la giocano loro due. Lui è numero uno, poi magari domani lo diventa l’altro, ma bisogna vedere a fine anno”.

Sulla vittoria di Monte-Carlo: “È stata molto importante, ma con tutto il rispetto Roma e Roland Garros hanno un altro sapore. Credo che siano questi i due grandi obiettivi. Il fatto di aver vinto Monte-Carlo battendo Alcaraz in finale gli dà fiducia, anche se non è che ne abbia bisogno. Però i meccanismi sulla terra li ha recepiti molto bene: oggi ha meno difficoltà su questa superficie e può fare ancora meglio”.