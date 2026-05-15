Internazionali d’Italia 2026: Sinner in allenamento sul Campo 5

Tutto pronto per le semifinali maschili agli Internazionali d’Italia 2026, dove i padroni di casa Luciano Darderi e Jannik Sinner sfideranno rispettivamente Casper Ruud e Daniil Medvedev sul Campo Centrale, dividendosi tra sessione diurna e sessione serale.
L’altoatesino e il russo daranno vita al loro diciassettesimo incontro e al primo su terra battuta in un contesto in cui si respira inevitabilmente un’aria familiare, ma che nasconde tante novità. Per scoprire come i due strateghi del tennis approcceranno questo incontro dovremo aspettare almeno fino alle 19, orario d’inizio della sessione serale, ma possiamo carpire qualche indizio dai loro allenamenti di venerdì 15 maggio: Medvedev, infatti, si allenerà sul Campo 5 dalle 15 alle 16 prima di lasciare spazio a Sinner che, dalla sua, occuperà lo stesso rettangolo di gioco dalle 16 alle 17.