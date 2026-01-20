Tabellone doppio misto Australian Open 2026: Errani/Vavassori comandano il seeding

Pubblicato il tabellone di doppio misto dell’Australian Open 2026. Le teste di serie numero 1 saranno gli italiani Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri, già campioni del Roland Garros e dello US Open 2025, esordiranno al primo turno contro la tedesca Laura Siegemund e il francese Edouard Roger-Vasselin. I vincitori incroceranno poi le wild card australiane Olivia Gadecki e John Peers, oppure il duo austro-russo Lucas Miedler/Vera Zvonareva. Possibile quarto di finale con i numeri 5 del seeding Aleksandra Krunic e Mate Pavic. Non ci saranno altri italiani al via.

IL TABELLONE COMPLETO