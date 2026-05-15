Entry List Atp Challenger 2026 – Week 22: Perugia, Birmingham, Heilbronn, Prostejov, Tyler, Centurion

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 22 (1-7 giugno 2026). Tanti eventi in programma durante la seconda settimana del Roland Garros, alcuni di questi anche con montepremi decisamente elevato e con tanti punti da assegnare per la classifica. Appuntamento imperdibile quello con l’Atp 125 di Perugia. Torneo ricco anche a Birmingham per il primo torneo dell’anno su erba. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la ventiduesima stagione della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 22 (1-7 GIUGNO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 PERUGIA
Tirante,Thiago Agustin ARG 69
Royer,Valentin FRA 71
Merida,Daniel ESP 86
de Jong,Jesper NED 102
Arnaldi,Matteo ITA 106
Maestrelli,Francesco ITA 112
Rocha,Henrique POR 120
Gaubas,Vilius LTU 121
Taberner,Carlos ESP 131
Lajovic,Dusan SRB 132
Llamas Ruiz,Pablo ESP 139
Echargui,Moez TUN 140
Travaglia,Stefano ITA 141
Passaro,Francesco ITA 145
Nardi,Luca ITA 151
Pellegrino,Andrea ITA 155
Tseng,Chun-Hsin TPE 169
Cecchinato,Marco ITA 182
Bueno,Gonzalo PER 184
Skatov,Timofey KAZ 188
Cadenasso,Gianluca ITA 196
ALTERNATES
1 Carballes Baena,Roberto (1) ESP 199
2 Bertola,Remy (1) SUI 211
3 Broady,Liam (1) GBR 223
4 Added,Dan (1) FRA 227
5 Gigante,Matteo (1) ITA 232
6 Martin Tiffon,Pol (1) ESP 237
7 Ferreira Silva,Frederico (3) POR 238
8 Brancaccio,Raul (1) ITA 240
9 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 242
10 Uchida,Kaichi (2) JPN 243
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 BIRMINGHAM
Majchrzak,Kamil POL 76
Bellucci,Mattia ITA 80
Duckworth,James AUS 81
Kypson,Patrick USA 89
Spizzirri,Eliot USA 92
Hijikata,Rinky AUS 96
Vukic,Aleksandar AUS 99
Shimabukuro,Sho JPN 107
Wong,Coleman HKG 110
Faria,Jaime POR 119
Fearnley,Jacob GBR 123
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 124
Schoolkate,Tristan AUS 126
Virtanen,Otto FIN 127
Riedi,Leandro SUI 128
McDonald,Mackenzie USA 129
Mochizuki,Shintaro JPN 130
Pinnington Jones,Jack GBR 137
Bolt,Alex AUS 138
Engel,Justin GER NG 185
Blanch,Darwin USA NG 228
ALTERNATES
1 Harris,Lloyd (1) RSA 146
2 Harris,Billy (1) GBR 148
3 O’Connell,Christopher (1) AUS 150
4 Bu,Yunchaokete (1) CHN 152
5 Sakamoto,Rei (1) JPN 156
6 Fery,Arthur (1) GBR 157
7 Lajal,Mark (1) EST 158
8 Samuel,Toby (1) GBR 161
9 Blanchet,Ugo (1) FRA 162
10 Rodesch,Chris (1) LUX 166
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 HEILBRONN
Trungelliti,Marco ARG 78
Nava,Emilio USA 108
Droguet,Titouan FRA 109
Choinski,Jan GBR 122
Dellien,Hugo BOL 133
Barrios Vera,Tomas CHI 134
Martinez,Pedro ESP 136
Safiullin,Roman 144
Rodionov,Jurij AUT 160
Schwaerzler,Joel AUT 172
Onclin,Gauthier BEL 183
Kym,Jerome SUI 187
Barrena,Alex ARG 189
Neumayer,Lukas AUT 191
Den Ouden,Guy NED 195
Mikrut,Luka CRO 198
Dodig,Matej CRO 201
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 202
Giustino,Lorenzo ITA 205
Hsu,Yu Hsiou TPE 212
Dedura,Diego GER NG 283
ALTERNATES
1 Gentzsch,Tom (1) GER 219
2 Grenier,Hugo (1) FRA 224
3 Houkes,Max (1) NED 236
4 Martin Tiffon,Pol (2) ESP 237
5 Ferreira Silva,Frederico (2) POR 238
6 Brancaccio,Raul (2) ITA 240
7 Moro Canas,Alejandro (2) ESP 242
8 Sanchez Izquierdo,Nikolas (3) ESP 244
9 Loffhagen,George (2) GBR 250
10 Topo,Marko (1) GER 251
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 PROSTEJOV
Kopriva,Vit CZE 55
Baez,Sebastian ARG 65
Shevchenko,Aleksandr KAZ 85
Dzumhur,Damir BIH 87
Bautista Agut,Roberto ESP 98
Molcan,Alex SVK 113
Svrcina,Dalibor CZE 116
Moller,Elmer DEN 153
Piros,Zsombor HUN 163
Kolar,Zdenek CZE 165
Tabur,Clement FRA 168
Gomez,Federico Agustin ARG 186
Sachko,Vitaliy UKR 193
Olivieri,Genaro Alberto ARG 214
Midon,Lautaro ARG 216
Coppejans,Kimmer BEL 217
Pavlovic,Luka FRA 221
Cina,Federico ITA 225
Boscardin Dias,Pedro BRA 229
Guillen Meza,Alvaro ECU 230
Fatic,Nerman BIH 235
ALTERNATES
1 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 238
2 Brancaccio,Raul (3) ITA 240
3 Moro Canas,Alejandro (3) ESP 242
4 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 244
5 Loffhagen,George (3) GBR 250
6 Boyer,Tristan (3) USA 257
PR 7 Jung,Jason (1) TPE 258
8 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 259
9 Damas,Miguel (1) ESP 260
10 Watanuki,Yosuke (3) JPN 262
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TYLER
Walton,Adam AUS 103
Sweeny,Dane AUS 135
Draxl,Liam CAN 171
Mejia,Nicolas COL 174
Smith,Colton USA 190
Tomic,Bernard AUS 194
Sun,Fajing CHN 197
Andrade,Andy ECU 215
Zhou,Yi CHN 220
Butvilas,Edas LTU 256
Cassone,Murphy USA 264
Krueger,Mitchell USA 270
Jubb,Paul GBR 275
Martin,Andres USA 277
Monday,Johannus GBR 284
PR Ellis,Blake AUS 295
Zhukayev,Beibit KAZ 297
Zink,Tyler USA 298
Uchiyama,Yasutaka JPN 306
Legout,Timo FRA CO 1
Searle,Henry GBR NG 381
ALTERNATES
1 Bicknell,Blaise (1) JAM 322
2 Wu,Tung-Lin (1) TPE 323
PR 3 Mayo,Aidan (1) USA 329
4 Tokuda,Renta (1) JPN 330
5 Ilagan,Andre (1) USA 332
6 Trotter,James (1) JPN 340
7 Rybakov,Alex (1) USA 341
8 Shimizu,Yuta (1) JPN 353
9 Sekulic,Philip (1) AUS 357
10 Matsuoka,Hayato (1) JPN 360
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CENTURION
Mayot,Harold FRA 210
Napolitano,Stefano ITA 246
Bertrand,Robin FRA 278
Henning,Philip RSA 307
Hemery,Calvin FRA 316
Coulibaly,Eliakim CIV 319
Santillan,Akira JPN 320
Alkaya,Mert TUR 324
Hussey,Giles GBR 342
Castelnuovo,Luca SUI 345
Zahraj,Patrick GER 402
Singh,Karan IND 413
Hernandez,Alex MEX 444
Bouzige,Moerani AUS 453
Winter,Edward AUS 454
Strombachs,Robert LAT 455
Peliwo,Filip POL 475
Palan,Dominik CZE 500
Pankin,Semen 507
Sasikumar,Mukund IND 524
Rawat,Sidharth IND 537
ALTERNATES
1 Hurrion,Millen (1) GBR 561
2 Bittoun Kouzmine,Constantin (1) FRA 563
3 Singh,Digvijaypratap (1) IND 571
4 Azkara,Arda (2) TUR 575
5 Takahashi,Yusuke (1) JPN 592
6 Gonzalez Fernandez,Mario (1) ESP 594
7 Leong,Mitsuki Wei Kang (1) MAS 634
8 Derepasko,Timofei (1) 655
9 Dougaz,Aziz (1) TUN 664
10 Efstathiou,Melios (1) CYP 667