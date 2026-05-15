LIVE – Internazionali d’Italia 2026: Darderi-Ruud interrotta per pioggia, Sinner-Medvedev a rischio

Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, valido per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. Il match è stato fermato sul 4-1 per Ruud e palla break del 5-1. Tutti gli aggiornamenti dal Foro Italico in tempo reale.
IL MONTEPREMI DEGLI INTERNAZIONALI
AGGIORNAMENTO 16.11 – Le previsioni per la giornata di oggi non sono rassicuranti, potrebbe essere a rischio anche il match tra Sinner e Medvedev previsto per le 19.00.
AGGIORNAMENTO 16.10 – Parte del pubblico è uscita dallo stadio per ripararsi dalla pioggia, altri spettatori restano in tribuna con l’ombrello.
AGGIORNAMENTO 16.08 – Piove forte sul Foro Italico, il campo è stato subito coperto con i teloni
AGGIORNAMENTO 16.07 – Ruud-Darderi interrotta sul 4-1 per il norvegese con Darderi al servizio.