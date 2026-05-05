Montepremi e Punti

Montepremi Internazionali d’Italia Roma 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Matteo Berrettini nel torneo di Cagliari 2026
Matteo Berrettini - Foto FITP

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, degli Internazionali d’Italia 2026 in programma a Roma. Torna l’appuntamento con il Foro Italico, che per due settimane raccoglie appassionati da tutta Italia ma soprattutto i campioni dei circuiti Atp e Wta. Prize money che ammonta a € 8.235.540, ovvero il 2,24% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. Per il vincitore e la vincitrice 1000 punti valevoli per le apposite classifiche di singolare.

Contents

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI MASCHILE INTERNAZIONALI d’ITALIA 2026

PRIMO TURNO – € 21.285 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.585 (30 punti)

TERZO TURNO – € 54.110 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 92.470 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 169.375 (200 punti)

SEMIFINALE – € 297.550 (400 punti)

FINALE – € 535.585 (650 punti)

VINCITORE – € 1.007.165 (1000 punti)

MONTEPREMI FEMMINILE INTERNAZIONALI D’ITALIA

PRIMO TURNO – € 15.815 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 25.515 (35 punti)

TERZO TURNO – € 46.080 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 79.510 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 150.000 (215 punti)

SEMIFINALE – € 289.115 (390 punti)

FINALE – € 549.335 (650 punti)

VINCITRICE – € 1.055.285 (1000 punti)

 

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