Montepremi Internazionali d’Italia Roma 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, degli Internazionali d’Italia 2026 in programma a Roma. Torna l’appuntamento con il Foro Italico, che per due settimane raccoglie appassionati da tutta Italia ma soprattutto i campioni dei circuiti Atp e Wta. Prize money che ammonta a € 8.235.540, ovvero il 2,24% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. Per il vincitore e la vincitrice 1000 punti valevoli per le apposite classifiche di singolare.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI MASCHILE INTERNAZIONALI d’ITALIA 2026
PRIMO TURNO – € 21.285 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 31.585 (30 punti)
TERZO TURNO – € 54.110 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – € 92.470 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – € 169.375 (200 punti)
SEMIFINALE – € 297.550 (400 punti)
FINALE – € 535.585 (650 punti)
VINCITORE – € 1.007.165 (1000 punti)
MONTEPREMI FEMMINILE INTERNAZIONALI D’ITALIA
PRIMO TURNO – € 15.815 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 25.515 (35 punti)
TERZO TURNO – € 46.080 (65 punti)
OTTAVI DI FINALE – € 79.510 (120 punti)
QUARTI DI FINALE – € 150.000 (215 punti)
SEMIFINALE – € 289.115 (390 punti)
FINALE – € 549.335 (650 punti)
VINCITRICE – € 1.055.285 (1000 punti)