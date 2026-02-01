Montepremi Atp Montpellier 2026: soldi, punti ranking e prize money

Montepremi e Punti

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Montpellier 2026, in programma dal 2 all’8 febbraio. Australian Open alle spalle, ma come ben noto il tennis non si ferma (quasi) mai. E allora si vola in Francia per il primo dei due tornei di questa mini stagione indoor in Europa che poi farà tappa a Rotterdam sette giorni dopo. Presenti in main draw sia Flavio Cobolli che Luca Nardi. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

PRIMO TURNO – $ 6.570 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 10.750 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 18.515 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 31.955 (100 punti)

FINALE – $ 54.360 (165 punti)

VINCITORE – $ 93.175 (250 punti)

