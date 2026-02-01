Montepremi Atp Montpellier 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Montpellier 2026, in programma dal 2 all’8 febbraio. Australian Open alle spalle, ma come ben noto il tennis non si ferma (quasi) mai. E allora si vola in Francia per il primo dei due tornei di questa mini stagione indoor in Europa che poi farà tappa a Rotterdam sette giorni dopo. Presenti in main draw sia Flavio Cobolli che Luca Nardi. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 250 MONTPELLIER 2026
PRIMO TURNO – $ 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – $ 31.955 (100 punti)
FINALE – $ 54.360 (165 punti)
VINCITORE – $ 93.175 (250 punti)