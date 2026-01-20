Australian Open 2026: Carreno Busta-Mensik, medical timeout per lo spagnolo

Medical timeout per Pablo Carreno Busta nel corso della sfida contro il ceco Jakub Mensik valida per il primo turno dell’Australian Open 2026. Il tennista spagnolo, sotto 4 giochi a 3 nel quinto e decisivo set, al termine del settimo game ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Nessun infortunio per lui, semplice trattamento per un problema di vesciche al piede destro. Al momento non sembrano esserci i presupposti per un ritiro, Carreno Busta è tornato regolarmente in campo al termine dei tre minuti.