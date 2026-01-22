Australian Open 2026, Musetti: “Sono davvero felice e orgoglioso di quello che ho fatto oggi”

“Oggi mi sono sentito più a mio agio, sono davvero felice e orgoglioso di quello che ho fatto in tre set. Sono contento di essere di nuovo al terzo turno e di come ho gestito una partita contro un amico, uno dei miei veri amici del circuito, una persona con cui ho condiviso tanti momenti felici, come la vittoria in doppio all’ATP 250 di Hong Kong”.Così Lorenzo Musetti ha commentato in conferenza stampa il successo nel derby contro Lorenzo Sonego.

IL FEELING DIVERSO DAL PRIMO TURNO

Un match gestito con grande solidità dall’azzurro, che ha mostrato un livello superiore rispetto all’esordio di martedì contro Raphael Collignon. “È stata una partita completamente diversa. Al primo turno ho sofferto un po’ la tensione, ho faticato a trovare il ritmo e non avevo le sensazioni che ho avuto oggi. Oggi mi sentivo davvero bene, molto pesante, sono stato costante fino alla fine e molto aggressivo. Credo che questa sia stata la differenza tra le due partite”.

IL RAPPORTO CON IL CEMENTO

Nel finale Musetti ha parlato anche del suo rapporto sempre più positivo con il cemento, superficie che in passato gli aveva creato più difficoltà: “So che l’Australian Open è lo Slam in cui non sono mai arrivato alla seconda settimana, ma adesso sento che le condizioni si adattano di più al mio gioco. Sono molto felice di questi miglioramenti, mi danno tanta fiducia e credo di poter far bene in questo torneo”.