Coppa Davis 2025, Italia-Spagna 1-0: Berrettini mette ko Carreño Busta, il primo punto della finale è azzurro

Matteo Berrettini porta l’Italia a un punto dalla conquista della quarta Coppa Davis della sua storia. Il tennista romano supera Pablo Carreño Busta col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e diciotto minuti di gioco consegnando così agli azzurri il primo punto del tie della finale contro la Spagna.

“Non ci si abitua mai a tutto questo e neanche voglio farlo. Difficile parlare perché sono super felice – questo il commento a caldo di Berrettini ai microfoni di Supertennis – Ma dobbiamo stare ancora qua con i piedi per terra perché ora ci sarà Flavio e speriamo solo lui. Stamattina ero un po’ teso ma la cosa più importante è godersela stando in campo pensando sempre al punto successivo. Si guarda indietro solo per imparare. È andata bene. Non importa chi scende in campo o chi sta a casa e ci sta guardando da lì. Siamo tanti ragazzi che giocano bene a tennis e che si vogliono bene”.

Un match tra due tennisti che si sono affrontati per la terza volta complessiva in carriera e a distanza di poco più di tre anni da quell’ultima sfida del Masters 1000 del Canada vinta da Carreño Busta per 6-3 6-2. Primo set in cui Berrettini realizza sei ace, non concede alcuna palla break e trasforma l’ultima delle tre occasioni di break consecutive avute nel corso dell’ottavo game. Nel secondo set il numero cinquantasei del mondo continua a non offrire alcuna chance di break al nativo di Gijon e chiude i conti grazie al break ottenuto nel nono game.

COBOLLI POTREBBE ESSERE DECISIVO

A seguire, in campo i rispettivi numeri uno delle due formazioni: Flavio Cobolli e Jaume Munar. Lo spagnolo proverà a trascinare questa finale di Coppa Davis al doppio decisivo, l’azzurro giocherà per provare a chiudere anticipatamente i conti. Unico precedente tra i due giocatori, la recente vittoria di Munar al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai per 7-5 6-1.

LA PARTITA

Grande equilibrio a inizio primo set: nei primi cinque game entrambi i giocatori mantengono i rispettivi turni di servizio seppur concedendo sempre almeno due punti in risposta. Nell’ottavo gioco arrivano le prime palle break dell’incontro (tre consecutive): una pregevole stop volley permette a Berrettini di ottenere il break. Il tennista romano vince a 0 il game successivo e chiude il primo parziale sul 6-3.

Il secondo set si apre con una doppia occasione di break in favore del tennista romano neutralizzata da Carreño Busta. Come nel primo parziale, tornano a comandare i servizi e si resta on serve: 4-4. Nel nono gioco arriva il break per l’azzurro che decide il match. Matteo Berrettini batte Pablo Carreño Busta 6-3 6-4.