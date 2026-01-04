ATP 250 Brisbane 2026: ritiro per Fonseca, Arnaldi nel main draw da lucky loser

Joao Fonseca si ritira dall’ATP 250 di Brisbane 2026. A darne notizia è l’account ufficiale del torneo australiano tramite un post pubblicato su ‘X‘. Il numero 24 del mondo avrebbe dovuto esordire nel torneo australiano sfidando l’americano Reilly Opelka che giocherà invece contro il qualificato australiano Dane Sweeny. Le prime indiscrezioni circolate a riguardo delle condizioni fisiche del giovane tennista brasiliano indicano in un problema alla schiena il motivo del suo ritiro.
Joao Fonseca has withdrawn from the Brisbane International due to an injury. He will be replaced by a qualifier or lucky loser.
— Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 4, 2026
ARNALDI IN TABELLONE
Il ritiro di Joao Fonseca permette a Matteo Arnaldi di entrare nel tabellone principale in qualità di lucky loser. Il sanremese, che nella notte italiana non ha disputato il suo ultimo match di qualificazioni contro l’australiano Rinky Hijikata a causa di precarie condizioni fisiche, nel primo turno del 250 australiano troverà il tedesco Daniel Altmaier.