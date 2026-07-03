Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 4 luglio con Berrettini e Cobolli in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 4 luglio a Wimbledon 2026. Sesta giornata di tabellone principale all’All England Club, con il ritorno in campo di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il finalista dell’edizione 2021 affronterà Grigor Dimitrov, mentre per la testa di serie numero 9 del tabellone ci sarà Karen Khachanov. La numero uno azzurra se la vedrà con Maria Sakkari.
Il programma completo
CENTRE COURT
Ore 14.30 – (29) Eala vs (3) Swiatek
a seguire – (6) Anisimova vs (26) Keys
a seguire – Dimitrov vs Berrettini
COURT 1
ore 14.00 – (25) Mertens vs (2) Rybakina
a seguire – Giron vs (2) Zverev
a seguire – (17) Tiafoe vs (10) Bublik
COURT 2
ore 12.00 – (23) Navarro vs (12) Kostyuk
a seguire – (19) Khachanov vs (9) Cobolli
a seguire – (6) Fritz vs Sonego
COURT 3
ore 12.00 – (5) de Minaus vs Svajda
non prima delle 13.30 – (13) Paolini vs Sakkari
a seguire – (17) Cirstea vs (9) Noskova
COURT 12
ore 13.30 – Samsonova vs (21) Bouzkova
a seguire – (13) Lehecka vs Munar
COURT 18
ore 13.30 – Doppio da definire
a seguire – Snigur vs Krueger
a seguire – Bergs vs Fery